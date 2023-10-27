Россия между инфляцией и рецессией, операция Израиля в Газе и фейки в соцсетях

Банк России агрессивно отреагировал на ускорение инфляции и ослабление рубля и будущий рост бюджетных расходов — на пятничном заседании ключевая ставка поднята сразу на два процентных пункта, до кризисных 15%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии