Замначальника красноярского ГУ ФСИН нашли мёртвым

Предположительно Игорь Рожнев покончил с собой, однако официальных заявлений пока нет.Заместитель начальника ГУ ФСИН России по Красноярскому краю Игорь Рожнев был найден мёртвым в гараже на территории краевого центра.
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