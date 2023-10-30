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Тренер Янчук назвал матч Медведева и Синнера боксерским поединком

Тренер Янчук назвал матч Медведева и Синнера боксерским поединком

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук заявил, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву немного не повезло в финале турнира ATP-500 в Вене, поэтому он проиграл матч итальянцу Яннику Синнеру.

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