В России на территорию вузов и кампусов вернут сотовую связь

Global Look Press/Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com Сотовые операторы вернут оборудование сотовой связи на территорию вузов и кампусов, нормативную базу для этого разработают Минобрнауки, Минцифры и Роспортебнадзор, сообщают "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии