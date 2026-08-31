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Левый берег

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Собянин сообщил о планах Москвы по развитию образования в новом учебном году

Планы столицы в сфере образования на новый учебный год представил Сергей Собянин. В школы, колледжи и детские сады придут около 1,6 миллиона детей, а работать с ними будут свыше 110 тысяч педагогов.

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