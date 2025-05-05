Вернемся к параллелям с переговорами в Стамбуле в начале 2022 года. Сейчас, как и тогда, Киев говорит о стремлении к разрешению конфликта, но как только дело дошло до конкретных решений и шагов в этом направлении, делается все, чтобы сорвать процесс.