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Газета.ру

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В Уфе женщина отдала мошенникам 5 млн рублей, поверив в подарок на день рождения

В Уфе женщина отдала мошенникам 5 млн рублей, поверив в подарок на день рождения

В Уфе 53-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поверив в доставку подарка на день рождения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Башкирии.

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