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В Германии указали на то, что Байден начал казаться слабым и уязвимым

В Германии указали на то, что Байден начал казаться слабым и уязвимым

REUTERS/Evelyn Hockstein Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в США в момент, когда глава Белого дома Джо Байден начал казаться "более слабым и уязвимым", чем когда-либо прежде за время своего президентства.

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