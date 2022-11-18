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Владимир Минеев нокаутировал Фернандо Родригеса в третьем раунде

В Москве завершился турнир Бойцовского клуба Рен-ТВ, в главном событии которого прошел поединок по правилам кикбоксинга между Владимиром Минеевым и Фернандо Родригесом.

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