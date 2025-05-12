В Смоленской области сотрудники полиции выявили факт сокрытия денежных средств, предназначенных для уплаты налогов

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с региональным управлением федеральной налоговой службы выявлен факт сокрытия денежных средств, предназначенных для уплаты налогов, в особо крупном размере.
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