Why Bill Avery From When Calls The Heart Looks So Familiar

If you can tell in your heart that you recognize Bill Avery, you're probably not wrong – the star has played some major soap opera roles throughout the years.
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