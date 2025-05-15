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Производство Lada Niva и Lada Aura стоит. Инсайдер Avtograd раскрыл положение дел на АвтоВАЗе и план на весь 2025 год

Производство Lada Niva и Lada Aura стоит. Инсайдер Avtograd раскрыл положение дел на АвтоВАЗе и план на весь 2025 год

Инсайдер поделился информацией о текущей ситуации на АвтоВАЗе на своей VK-страничке Avtograd. Фото Avtograd По его данным, производство моделей Lada Niva приостановлено, тогда как сборка Granta и Vesta продолжается.

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