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Военное обозрение

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Миф, в котором есть доля правды

Миф, в котором есть доля правды

Трамп причислил страх перед искусственным интеллектом к политическим мифам — рядом с историей о «российском вмешательстве».

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