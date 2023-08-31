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Душевая кабина своими руками: в доме, в квартире, без поддона

Душевая кабина своими руками: в доме, в квартире, без поддона

Какие варианты кабины можно сделать Несмотря на многообразие разновидностей душевых кабин, представленных на отечественном рынке сантехники, данную продукцию можно классифицировать всего по двум признакам: способу размещения и типу основания.

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