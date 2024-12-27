🔥Вам не нужно смотреть детективы и фильмы ужасов, чтоб набраться адреналина, вам не нужна слава. Ведь каждый день вы по долгу службы и по призванию спасаете жизни, судьбы, а иногда и души.
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🔥Вам не нужно смотреть детективы и фильмы ужасов, чтоб набраться адреналина, вам не нужна слава. Ведь каждый день вы по долгу службы и по призванию спасаете жизни, судьбы, а иногда и души.