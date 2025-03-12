Подростки надругались над второклассницей: главное за сутки в Сибири

В селе под Новосибирском дети в возрасте от 9 до 12 лет надругались над второклассницей, к детям с температурой скорая больше не приезжает, сибиряки нашли решение, как снизить численность бездомных собак, в строящийся школе рухнула плита, учеников ждет новый эксперимент относительно сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ), а в Красноярске не хватает жизненно важных лекарств.
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