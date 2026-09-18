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Тульские новости

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Тульский «Торнадо-С» поразил американскую РСЗО HIMARS в ходе боя

Тульский «Торнадо-С» поразил американскую РСЗО HIMARS в ходе боя

Тульский РСЗО «Торнадо-С» уничтожил американскую реактивную систему залпового огня HIMARS в ходе ракетного боя.

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