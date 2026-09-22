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Аргументы и Факты

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Стало известно, как вырастить укроп на своем подоконнике

Стало известно, как вырастить укроп на своем подоконнике

Свежую зелень укропа можно держать под рукой весь год, если растить его прямо на подоконнике у себя дом.

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