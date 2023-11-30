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The Moscow Post

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  • Александр Ляшенко
    Аноним по кличке  "The Moscow Post", какой ты,падаль,смелый,ведь судя по представленным датам,это всё происходило при...Слуцкий не красне...
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    Тё всем подсобяни...
  • Анастасия Гончарова
    Без Вольфовича это уже не партия ,а стадо без пастуха!Слуцкий не красне...

Тё всем подсобянит: кто наживается на московской недвижимости?

Тё всем подсобянит: кто наживается на московской недвижимости?

Профессиональное сообщество обсуждает ситуацию с девеломпентом на московском рынке, где всё более явно реализуется следующая схема: участки достаются застройщикам через этакого "посредника" между ними и мэрией – владельца Capital Group Павла Тё.

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