Тё всем подсобянит: кто наживается на московской недвижимости?

Профессиональное сообщество обсуждает ситуацию с девеломпентом на московском рынке, где всё более явно реализуется следующая схема: участки достаются застройщикам через этакого "посредника" между ними и мэрией – владельца Capital Group Павла Тё.
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