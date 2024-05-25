Мастер-класс “Картина за одно занятие” в ГДК “Юбилейный”, 15+ 🗓 25 мая, 15:00 📍 Чехова, 48а 📞 8(988)285-09-16, Софья 🙋 По записи 🖌 Интересный Сочи.
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Мастер-класс “Картина за одно занятие” в ГДК “Юбилейный”, 15+ 🗓 25 мая, 15:00 📍 Чехова, 48а 📞 8(988)285-09-16, Софья 🙋 По записи 🖌 Интересный Сочи.