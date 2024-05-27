Откровения Суровикина: Россия тестирует на Украине оружие для войны с НАТО

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Загоняться-то не надо &quot;не самый молодой комплекс С300В4 сбил Су-24 и Су-27 на расстоянии 217 км.&quot; У комплекса радиус поражения до 100 км &quot;в длину&quot; и до 35-37 км &quot;в высоту&quot;.
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