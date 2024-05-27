КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 90K прочитали Борьба с бандеровцами не поглотила силы России без остатка, параллельно мы ведём там подготовку Вооружённых сил к следующему военному конфликту — высокотехнологичной схватке с Западом.
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