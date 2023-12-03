В АТОР объявили стоимость новогоднего отдыха для россиян

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Поездка на Новый год в Подмосковье или город Золотого кольца обойдется семье с двумя детьми в среднем в 50 тысяч рублей при условии размещения в трехзвездочной гостинице на 3-4 дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии