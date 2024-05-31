«Фонтанка»: главу «Пошли-поехали» Мойжеса арестовали по подозрению в госизмене

Исполнительного директора ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», одного из идеологов велодвижения в Санкт-Петербурге Германа Мойжеса арестовали по подозрению в государственной измене.
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