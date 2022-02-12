Продление работы ТОСЭР в Кузбассе позволит привлечь не менее 10 млрд рублей инвестиций

КЕМЕРОВО, 12 февраля. /ТАСС/. Продление до 2030 года сроков существования четырех территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Кемеровской области позволит привлечь не менее 10 млрд рублей инвестиций и создать более 6 тыс.
КЕМЕРОВО, 12 февраля. /ТАСС/. Продление до 2030 года сроков существования четырех территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Кемеровской области позволит привлечь не менее 10 млрд рублей инвестиций и создать более 6 тыс.
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