Кадр из фильма «Жел тоқтаған жер» Русофобские фальшивки, отснятые при помощи американских доброхотов, способны довести до беды Казахстанские правоохранители выразили беспокойство по поводу нашумевшего российского сериала «Слово пацана.
Русофобия не спасет Казахстан от «крови на асфальте»
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ПС
Павел Смирнов
Власти РФ не контролировали развитие русофобии в азиатских республиках. Все было брошено на самотек, а как известно свято место пусто не бывает. Запад заточен на уничтожение русских любыми средствами и ничем не брезгует....
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11 час.
Владимир Аверков
странное сравнение дешёвого сериала про сопливых бандюков и русофобских картин очередных "небратьев"...то,что запретили эту "пацанскую" блевотину-совершенно правильно,потому что понимают,что это-модель поведения для недоумков любой национальности...а то,что казахи снимают очередную брехню про жуткие издевательства "старшего брата" над ними-так и у нас прошёл аналогичный фильмец про какую-то Зулейху,у которой , как ущенка,прорезались глаза....и никто особо не вопил,и денежки народные российские отстегнули...И?....свою молодёжь упускаем,что уж переживать за казашат???....у них свои папы-мамы есть....устроят Майдан по-казахски-поправим....
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10 час.
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