Русофобия не спасет Казахстан от «крови на асфальте»

Власти РФ не контролировали развитие русофобии в азиатских республиках. Все было брошено на самотек, а как известно свято место пусто не бывает. Запад заточен на уничтожение русских любыми средствами и ничем не брезгует....

Владимир Аверков

странное сравнение дешёвого сериала про сопливых бандюков и русофобских картин очередных "небратьев"...то,что запретили эту "пацанскую" блевотину-совершенно правильно,потому что понимают,что это-модель поведения для недоумков любой национальности...а то,что казахи снимают очередную брехню про жуткие издевательства "старшего брата" над ними-так и у нас прошёл аналогичный фильмец про какую-то Зулейху,у которой , как ущенка,прорезались глаза....и никто особо не вопил,и денежки народные российские отстегнули...И?....свою молодёжь упускаем,что уж переживать за казашат???....у них свои папы-мамы есть....устроят Майдан по-казахски-поправим....