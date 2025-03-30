Психиатр: «Биполярное расстройство – не миф, но вылечить его можно»

Чем отличается простая смена настроения от нарушения психики? Почему психическое расстройство нельзя считать выдумкой? Об этом во Всемирный день биполярного расстройства, который отмечается сегодня, 30 марта, «Татар-информу» рассказала врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Ольга Башмакова.