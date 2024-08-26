Потеря голоса: мошенники стали использовать фотобаттлы перед 1 сентября

В преддверии 1 сентября специалисты по кибербезопасности зафиксировали волну появления сайтов для кражи учетных записей мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) под предлогом голосования в фотобаттлах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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