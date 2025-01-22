Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери из-за некачественных боеприпасов. Об этом рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на источники.
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