Ким Чен Ын: РФ преодолевает все мировые вызовы в стремлении к процветанию

РФ и российский народ смело преодолевают все вызовы со стороны недружественных государств. Таким образом страна защищает свой суверенитет и стремится к процветанию, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме, которую он направил президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.
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