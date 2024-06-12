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Ким Чен Ын: РФ преодолевает все мировые вызовы в стремлении к процветанию

Ким Чен Ын: РФ преодолевает все мировые вызовы в стремлении к процветанию

РФ и российский народ смело преодолевают все вызовы со стороны недружественных государств. Таким образом страна защищает свой суверенитет и стремится к процветанию, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в телеграмме, которую он направил президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

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