Вчера разместил рассказ про игрушечное оружие. В комментах в том месте, где я его нашёл, две порвавшиеся истерики – от воинствующей феминистки и от «нетвойниста».
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