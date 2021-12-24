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НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России, — МИД

НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России, — МИД

НАТО во главе с США превращает Украину в военный плацдарм против России, заявили в МИД РФ. Кроме того, возможность вступления Украины в НАТО и появления ракет у российских границ влечет серьезные военные риски, заявил глава МИД Сергей Лавров.

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