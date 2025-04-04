В Омске определили школу, в которой будут тестировать детей мигрантов на знание русского языка. Без прохождения теста их теперь не будут принимать в российские школы.
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В Омске определили школу, в которой будут тестировать детей мигрантов на знание русского языка. Без прохождения теста их теперь не будут принимать в российские школы.