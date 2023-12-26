Житель Черемхово накопил долгов более чем на миллион рублей

Мужчина в Черемхово длительное время не платил алименты на содержание своей дочери. Его долг составил 300 тысяч рублей, а автомобиль “Форд Куга” попал под арест, сообщает ГУФССП России по Иркутской области.
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