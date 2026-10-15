Как вести себя на дороге, чтобы избежать неприятностей? Как действовать в сложных ситуациях и почему важно знать ПДД на «отлично»? Ответы на эти и другие вопросы получат подростки на встрече, которая пройдёт 15 октября в семейном центре «Преображение» в районе Ховрино.
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