Депутат Рады Чернев: новый пакет помощи США не изменит ситуацию на фронте

В интервью The Washington Post зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев подчеркнул, что новый пакет помощи Украине от США не сможет изменить ситуацию на передовой.
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