Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Как мухи на мёд. В Москву пожаловал Меладзе

Как мухи на мёд. В Москву пожаловал Меладзе

Главное, сначала напакостят, наследят грязными штиблетами, плюнут со всем смаком Родине в душу, а потом так искренне удивляются: и за что же на нас так сильно осерчали? Притом, очень некрасивый поступок может быть просто очень некрасивым поступком.

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Комментарии
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ФГ
Флоринда Гомеш
Гнать всех
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2 час.
ГС
Геннадий Свидерский
Какой-то он весь перекошенный . Страдания по ***** оставили отпечаток.
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2 час.
владимир рогачев
ублюдки бесхребетные
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1 час.

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