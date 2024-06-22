Главное, сначала напакостят, наследят грязными штиблетами, плюнут со всем смаком Родине в душу, а потом так искренне удивляются: и за что же на нас так сильно осерчали? Притом, очень некрасивый поступок может быть просто очень некрасивым поступком.
Как мухи на мёд. В Москву пожаловал Меладзе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ФГ
Флоринда Гомеш
Гнать всех
Ответить
2 час.
ГС
Геннадий Свидерский
Какой-то он весь перекошенный . Страдания по ***** оставили отпечаток.
Ответить
2 час.
владимир рогачев
ублюдки бесхребетные
Ответить
1 час.
Свежие комментарии