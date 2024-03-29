9 музеев и центров Санкт-Петербурга, которые можно посетить БЕСПЛАТНО

Прогуляться по крепости – ровеснице города и увидеть уникальное панно-карту СССР из минералов и самоцветных камней, заглянуть в самую демократичную галерею города – и все это бесплатно! Петропавловская крепость Петропавловская крепость, 3 Эндрю Шива (CC BY-SA 4.