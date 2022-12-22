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В миллеровской гимназии №1 прошла неделя начальной школы

«Решать! Искать! Творить! Мечтать!» — под таким девизом в гимназии №1 прошла неделя начальной школы. Каждый день был представлен учебным предметом: день литературного чтения, русского языка, окружающего мира, математики, творчества и вдохновения.

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