В миллеровской гимназии №1 прошла неделя начальной школы

«Решать! Искать! Творить! Мечтать!» — под таким девизом в гимназии №1 прошла неделя начальной школы. Каждый день был представлен учебным предметом: день литературного чтения, русского языка, окружающего мира, математики, творчества и вдохновения.
«Решать! Искать! Творить! Мечтать!» — под таким девизом в гимназии №1 прошла неделя начальной школы. Каждый день был представлен учебным предметом: день литературного чтения, русского языка, окружающего мира, математики, творчества и вдохновения.
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