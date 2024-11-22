Россия ударила по Украине новейшей ракетой «Орешник»: главное за сутки

МОСКВА, 22 ноября, ФедералПресс. Россия нанесла удар по Украине новейшей гиперзвуковой ракетой «Орешник», Германия разработала секретный план по подготовке к войне с РФ, Владимир Зеленский попал «под колпак» британских спецслужб.
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