Минобороны уточнило статус военных инвалидов ополчения Донбасса

По инициативе Минобороны России было подготовлено и утверждено Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях определения причинно-следственной связи увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных отдельными категориями лиц, признанных инвалидами, для предоставления им мер социальной поддержки».