В Челябинске остановлено движение трамваев в Металлургический район

В Челябинске трамвай столкнулся с машиной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло в 11:40 возле ветлечебницы: вагон, двигавшийся в направлении депо №2 столкнулся на перекрестке с легковушкой.
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