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Царьград

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Зеленский готов на локальную заморозку конфликта. Bild объяснил план Киева

Зеленский готов на локальную заморозку конфликта. Bild объяснил план Киева

Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление России в Курской области якобы было изначально задумано украинской стороной и является частью таинственного "плана".

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Комментарии
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Юрий Горемыкин
Ни каких заморозок! Только полная безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ!!!
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