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В МОК сообщили, за что Тарпищев и Исинбаева извинились

В МОК сообщили, за что Тарпищев и Исинбаева извинились

Чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и ее коллега Шамиль Тарпищев, являющиеся единственными российскими членами Международного олимпийского комитета (МОК), не появились на 141-й сессии МОК, которая проходила в Мумбаи.

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Комментарии
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ВН
Виктор Не
Два сапога пара.
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1 д.
ДЗ
Денис Замилов
Бог им судья
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