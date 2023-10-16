В МОК сообщили, за что Тарпищев и Исинбаева извинились

Чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и ее коллега Шамиль Тарпищев, являющиеся единственными российскими членами Международного олимпийского комитета (МОК), не появились на 141-й сессии МОК, которая проходила в Мумбаи.