Власти Анапы нашли, чем занять туристов вместо закрытых пляжей, предложив альтернативы, заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель во время совещания в Координационном центре правительства, посвящённого подготовке к курортному сезону .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии