Юрий Карандин: «В России проблемы с шоуменами – Ургант чего-то испугался, Петросян взял паузу. К счастью, главный судья КХЛ держит марку»

Юрий Карандин назвал главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова шоуменом.  – К сожалению, уже первый матч чемпионата мира в Финляндии показал, что в своей критике нашего судейства я был абсолютно прав.

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