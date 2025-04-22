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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Флеш Валлонь». Погачар, Эвенепул, Мас, Скельмосе проедут однодневную гонку длиной 205,1 км

«Флеш Валлонь» Сине – Юй, Бельгия 205,1 км Профиль/Карта Начало – 12:35 по московскому времени. Фавориты Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) Марк Хирши (Швейцария, Tudor Pro Cycling) Энрик Мас (Испания, Movistar) Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) Томас Пидкок (Великобритания, Q36.

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