Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

866 подписчиков

106 лет назад создана советская пожарная охрана

106 лет назад создана советская пожарная охрана

17 апреля в России отмечается день создания советской пожарной охраны. Для ветеранов-огнеборцев эта дата по-прежнему остается значимой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
а ещё 100 лет назад было создано Савейскае колесо и создан Савейский огонь...
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх