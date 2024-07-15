Врач из ХМАО раскрыл первые признаки деменции

На первые признаки деменции может указывать тревога и беспокойство. Об этих и других ранних симптомах заболевания, для которого характерно прогрессирование слабоумия, рассказала гериатр из ХМАО Эльза Гирфанова.
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