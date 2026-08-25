Биткоин достиг нового локального максимума — 80 тыс. долларов

Курс биткоина поднялся до 80 тысяч долларов: за сутки актив подорожал на 3%, за неделю — на 25%. Ethereum также демонстрирует рост — за 24 часа прибавил 3%, за неделю 32%, торгуясь выше 2,52 тысяч долларов.
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