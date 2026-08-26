В преддверии нового учебного года челябинские полицейские и общественники навестили воспитанников подшефного детского центра

В преддверии нового учебного года и в рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» сотрудники Главного управления МВД России по Челябинской области посетили подшефный Травниковский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, расположенный в Чебаркульском районе.
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